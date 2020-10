Nach umstrittener Wahl: Weißrussland: Lukaschenko droht Demonstranten mit Gewalt

Vor mehreren Universitäten kam es Medienberichten zufolge zu Zusammenkünften von Demonstranten. In der Hauptstadt Minsk sammelten sich zudem mehr als 100 Menschen vor einer Schule, nachdem es dort am Tag zuvor zu einer Festnahme kam. „Unterstützt Studenten und Lehrer. Erinnert das Regime: Wir werden die Zukunft unseres Landes nicht ruinieren lassen“, so Tichanowskaja in einer Mitteilung.