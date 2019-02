 Nach Unglück in Brasilien: TÜV Süd geht auf Distanz zu eigenen Damm-Kontrollen

Sao PauloDer TÜV Süd hat nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien Zweifel an den Ergebnissen der eigenen Sicherheits-Überprüfungen beim dortigen Bergwerksbetreiber Vale. Man werde bis auf weiteres keine Dämme an den Abraumhalden der Vale-Minen mehr abnehmen, teilte die Prüforganisation am Dienstag mit. Es gebe eine „erhöhte Unsicherheit", ob das gegenwärtige Prüfsystem des TÜV Süd angemessen sei.