Nach US-Ausstieg: EU, China und Russland sollen über neues Iran-Abkommen beraten

BerlinDiplomaten aus der EU, China und Russland wollen einem Zeitungsbericht zufolge in der kommenden Woche über finanzielle Hilfen für den Iran im Gegenzug für ein neues Abkommen beraten. Darin könnten zusätzliche Regelungen zum ballistischen Raketenprogramm des Irans und zu seiner Rolle in der Region enthalten sein, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf ranghohe EU-Diplomatenkreise.