Nach US-Forderung: Macron sieht keine Alternative zu Atomabkommen mit Iran

Irans Außenminister Dschawad Sarif betonte am Sonntag in einem Interview des Senders CBS erneut, für den Iran würde es bei einem Ausstieg der USA keinen Grund geben, weiter an dem Atomabkommen festzuhalten. Die USA würden dann als unzuverlässiger Partner für die internationale Gemeinschaft gesehen. Zuvor hatte der Iran im Falle einer Aufkündigung mit der Wiederaufnahme seiner nuklearen Aktivitäten gedroht. Das Ziel sei weiter nicht eine Atombombe, betonte Sarif am Samstag in New York. „Aber wir werden energisch unsere Nuklearanreicherung verfolgen.“ Die Regierung in Teheran würde zunächst mehrere Optionen prüfen. Präsident Hassan Ruhani hatte vor erwarteten und unerwarteten Maßnahmen gewarnt.