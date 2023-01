Nach US-Midterms Schlammschlacht im US-Kongress: Rebellion gegen Republikaner McCarthy

Der Republikaner gehörte zu den frühen Unterstützern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Erst nach der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 soll er Berichten zufolge Trump abgeschworen haben - allerdings nur ganz kurz. Schnell wurde damals klar, dass ein beachtlicher Teil der Basis weiter zu Trump steht. Und so stellte sich auch McCarthy wieder stramm an dessen Seite. Er ließ Trumps Gefolgsleute im Repräsentantenhaus gewähren. Als Fraktionsführer der Republikaner in der Kammer schaute er über das extreme Verhalten der glühenden Trump-Anhänger hinweg. Deren Einfluss in der Partei wuchs. In weiten Teilen sind es nun ausgerechnet diese Abgeordneten, die ihm Gefolgschaft verwehren. Die ultraknappe Mehrheit der Republikaner in der Kammer gibt ihnen nun die Chance, zu blockieren und diktieren.