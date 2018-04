Nach US-Sanktionen: Russland will notleidende Oligarchen unterstützen

Am Montag haben die Aktien des russischen Aluminiumriesen UC Rusal, der dem von den Sanktionen betroffenen Milliardär Oleg Deripaska gehört, an der Börse Hongkong bis zu 50 Prozent verloren. In Frankfurt büßten die Papiere bis Mittag gut 30 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Investoren vor finanziellen Nachteilen durch die neuen Sanktionen gewarnt und riet ihnen, beim Handel mit Rusal-Papieren äußerst vorsichtig vorzugehen.