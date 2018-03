Nach Wahlsieg in Russland: Trump verteidigt Glückwünsche an Putin

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seine Glückwünsche zur Wiederwahl an seinen russischen Kollegen Wladimir Putin verteidigt. In einem Tweet erklärte Trump am Mittwoch, mit Russland und anderen auszukommen, sei eine gute Sache, keine schlechte Sache. Er verwies darauf, dass auch sein Vorgänger Barack Obama Putin 2012 zum Wahlsieg gratuliert habe.