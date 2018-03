Nach Yücel-Freilassung: Sechs Journalisten in der Türkei zu lebenslanger Haft verurteilt

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei den Verurteilten handele es sich um die prominenten Journalisten Ahmet Altan, Mehmet Altan und Nazli Ilicak sowie drei Mitarbeiter von Medienunternehmen. Ein weiterer Angeklagter sei freigesprochen worden. In demselben Gerichtsgebäude ordnete eine andere Kammer am Freitag die Freilassung des seit einem Jahr inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel an.