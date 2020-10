Nachbarschaftspolitik EU ermutigt Demokratiebewegung in Weißrussland zu Fortsetzung der Proteste

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten ermuntern die Menschen in Weißrussland, die Demonstrationen für einen demokratischen Wandel des Landes fortzusetzen. Im Fall eines Erfolgs der Proteste gegen den aktuellen Machtapparat in Minsk könnte es so den Beschlüssen des EU-Gipfels in Brüssel zufolge „einen umfassenden Plan zur wirtschaftlichen Unterstützung eines demokratischen Weißrussland“ geben. Die EU-Kommission wird ermutigt, bereits jetzt mit Vorbereitungen dafür zu beginnen.