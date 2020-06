Nachfolge für Mario Centeno: Spanien meldet Interesse am Eurogruppen-Vorsitz an

Spanien strebt den Vorsitz in der Eurogruppe an. Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte am Sonntag, sein Land sei „sehr interessiert“ daran, den Posten zu übernehmen. Damit machte er sich für seine Wirtschaftsministerin Nadia Calviño stark, die Spanien in der Gruppe der Finanzminister der Eurozone repräsentiert. Sanchez bezeichnete es als „Ehre“, dass Calviño als eine Favoritin für das Amt gehandelt werde.