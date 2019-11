Nachfolge von John Bercow Wer ruft künftig „Order“ im britischen Unterhaus?

Bercow war seit 2009 „Speaker of the House of Commons“. Der 56-Jährige wurde international durch seine markanten „Order“-Rufe bekannt. Diese machten ihn nun auch zum Star eines belgischen Elektro-Hits. Im Video zur Single „ORDER“ tanzt eine Bercow-Puppe mit bunter Krawatte zum hypnotischen Beat des Musikers Michael Schack aus Antwerpen und ruft seine Anweisungen: „Ordeeeeer. Ja-Stimmen zur Rechten, 202. Nein-Stimmen zur Linken, 432.“ Auch andere typische Bercow-Phrasen werden in dem Lied zitiert.