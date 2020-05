Nachfolge von Roberto Azevedo: EU wünscht sich Europäer als neuen Chef der Welthandelsorganisation

Europa sollte nach den Worten von EU-Handelskommissar Phil Hogan einen eigenen Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Chefs der Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevedo, aufstellen. Ein Europäer an der Spitze der WTO wäre „wundervoll“, sagte Hogan am Donnerstag. Dies gelte „gerade in einer Zeit, wo die Organisation reformiert, effektiver und effizienter gemacht werden muss, um die Regeln an die neuen Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen.“ Der Brasilianer Azevedo scheidet Ende August aus dem Amt, ein Jahr früher als ursprünglich geplant.