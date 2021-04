Nachhaltigkeit: Musk schreibt 100 Millionen Dollar für Idee zur CO2-Reduzierung aus

Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk kündigt einen Wettbewerb mit einem Preisgeld in Höhe von 100 Millionen Dollar für innovative Technologien zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung an. „Im Moment haben wir nur einen Planeten“, sagte Musk am Donnerstag. Ziel der sogenannten „XPRIZE"-Ausschreibung soll eine praktikable Lösung zur CO2-Entfernung von jährlich 1000 Tonnen aus der Atmosphäre sein.