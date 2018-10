„Nachlässige“ Regierungsführung Jemens Staatschef feuert Ministerpräsident bin Dagher

Sanaa Der jemenitische Staatschef Abed Mansur Hadi hat seinen Ministerpräsidenten Ahmed bin Dagher wegen „Nachlässigkeit“ in der Regierungsführung entlassen. Bin Dagher trage Schuld an der schwachen Wirtschaftsleistung des Landes und habe einen Kollaps der Währung nicht abwenden können, hieß es in einer Erklärung von Hadis Büro am Montagabend. Der bisherige Minister für öffentliche Bauvorhaben und Straßen, Maeen Abdulmalik Saeed, sei zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden.