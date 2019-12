Nadia Calvino: „Wir haben den Finanzmärkten gezeigt, dass wir dem Schuldenabbau verpflichtet sind“

Die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino will die Sorgen vor einer bevorstehenden Linkskoalition in Spanien zerstreuen. Niemand müsse befürchten, dass die viertgrößte Ökonomie der Eurozone die Haushaltsdisziplin aufgeben und im Übermaß neue Schulden machen werde, sagte Calvino der „Welt“ (Montagausgabe) laut Vorabbericht. „Weder Europa noch die Investoren müssen sich Sorgen machen. Die Sozialisten sind seit 18 Monaten im Amt und haben neue Abkommen mit Podemos geschlossen. In dieser Zeit ist das Vertrauen in Spanien gestiegen“, ergänzte Calvino.