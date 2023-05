Nächste Auslandsreise Selenskyj reist am Samstag nach Rom

12. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj. Bild: Bild: dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Wochenende erneut nach Westeuropa reisen. In Rom empfängt ihn Staatspräsident Sergio Mattarella am Samstag, wie der Präsidentenpalast am Freitag bestätigte.