Nafta-Nachfolgevertrag: USA einigen sich mit Kanada und Mexiko auf Abschaffung von Zöllen

Washington/OttawaMitten im Handelsstreit der USA mit China und Europa hat sich die Regierung in Washington mit Kanada und Mexiko auf die Abschaffung von gegenseitigen Zöllen verständigt. „Wir haben gerade eine Einigung mit Kanada und Mexiko erzielt und werden unsere Produkte in diese Länder ohne Zölle oder ohne wesentliche Zölle verkaufen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington. Kanada und die USA erklärten gemeinsam, binnen 48 Stunden sollten Abgaben von 25 Prozent auf Stahl- und von zehn Prozent auf Aluminium-Importe aus Kanada in die USA aufgehoben werden. Im Gegenzug werde Kanada auf Vergeltungszölle auf US-Waren wie Fleisch und Whiskey im Volumen von rund zwölf Milliarden Dollar verzichten.