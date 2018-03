Nafta-Neuverhandlung: USA bedauern langsamen Fortschritt

Eine neue Runde der Neuverhandlung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) ist mit Einigungen über drei von 33 Vertragskapiteln abgeschlossen worden. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer bedauerte den geringen Fortschritt der Gespräche. „Wir sind in der siebten Runde nicht wie erwartet vorangekommen“, sagte der US-Unterhändler am Montag in Mexiko-Stadt. Nach sieben Monaten seien nur insgesamt sechs Kapitel abgeschlossen. Das Nafta-Abkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko wird auf Druck des US-Präsidenten Donald Trump aktualisiert.