Naher Osten: China will auch Frieden zwischen Israel und Palästinensern vermitteln

China bietet sich in einem zweiten internationalen Konflikt als Mittler an. Sein Land sei sehr besorgt über die Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern, erklärte Außenminister Qin Gang am Montag. China sei bereit, eine konstruktive Rolle bei der Förderung des Friedens in der Region zu spielen, teilte sein Ministerium mit. Gespräche zwischen beiden Seiten sollten so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.