Naher Osten Erdogan, Putin und Ruhani treffen sich zu Syrien-Gipfel

07. März 2018 , aktualisiert 07. März 2018, 17:07 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert an. Russland und Iran unterstützen Machthaber Assad, die Türkei die Opposition. Jetzt wollen sich die Präsidenten der drei Länder an einen Tisch setzen.