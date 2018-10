Naher Osten: Erneut Grenzproteste in Gaza – Israelische Armee erschießt offenbar zwei Palästinenser

GazaBei neuerlichen Demonstrationen an der israelischen Grenze zum Gazastreifen sind am Freitag zwei Palästinenser erschossen worden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza wurden von Schüssen israelischer Soldaten zudem 46 Demonstranten verletzt. Bei einem der Todesopfer handele es sich um einen 13-jährigen Jungen.