Naher Osten: Palästinenser beantragen Ermittlung vor Internationalem Strafgericht

Den HaagDer palästinensische Außenminister Riad Malki will vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eine sofortige Ermittlung gegen die israelischen Siedlungspolitik beantragen. Eine entsprechende Empfehlung, die auf „ausreichend nötige Belege“ verwies, nach der Israel anhaltend Verbrechen begehe und eine sofortige Untersuchung rechtfertige, will er am Dienstag den Anklägern übergeben. Malki erreichte das Gebäude mit Polizeieskorte. Beim Betreten des Gerichts sagte er nichts.