Naher Osten: USA erneuern Ausnahmegenehmigung für zivile Atomprojekte im Iran

Washington Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will die internationale Kooperation zu zivilen Atomprojekten im Iran vorläufig weiter in Grenzen erlauben. Es handle sich um eine erneute Verlängerung der Ausnahmegenehmigung um 90 Tage, erklärte Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton am Mittwochabend (Ortszeit). Die Aktivitäten würden täglich und „sehr, sehr genau“ überwacht, sagte Bolton dem Nachrichtensender Fox Business.