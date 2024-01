Naher Osten Vergeltung droht die Diplomatie zu ersticken

In Jordanien haben Angriffsdrohnen am Wochenende drei US-Soldaten getötet. 34 wurden verletzt. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass radikale pro-iranische Milizen im Irak für den Angriff verantwortlich sind. Es ist der jüngste in einer ganzen Reihe von Gewaltakten. Schon seit Wochen wachsen in der Region die Spannungen – bereits kurz nach Weihnachten hatte die US-Regierung als Antwort auf Angriffe per Luftschlag einen pro-iranischen Milizenführer in Bagdad getötet. Stand heute gab es seit dem Hamas-Terror Mitte Oktober mittlerweile 159 Angriffe auf US-Truppen in der Region.