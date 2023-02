Nahost Achtjähriger stirbt nach Auto-Anschlag in Jerusalem

11. Februar 2023 | Quelle: dpa

Rettungskräfte sind am Freitag an der Bushaltestelle in Ost-Jerusalem im Einsatz. Bild: Bild: dpa

Nach dem Anschlag eines Palästinensers auf Israelis an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem ist ein weiteres Kind gestorben. Der Achtjährige sei seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen, teilte ein Sprecher des Krankenhauses Schaarei Zedek am Samstagabend in Jerusalem mit. Damit stieg die Zahl der Opfer auf drei.