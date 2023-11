Nahost Biden pocht auf Zwei-Staaten-Lösung - Drohung gegen Siedler

18. November 2023 | Quelle: dpa

US-Präsident Joe Biden: «Auch wenn es im Moment den Anschein hat, als sei diese Zukunft nie weiter entfernt gewesen, ist sie durch die Krise dringender denn je geworden.» Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hat sich erneut für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt ausgesprochen und skizziert, wie er sich die Zeit nach Ende des Gazakrieges vorstellt. Dabei hat er in einem am Samstag veröffentlichten Meinungsstück in der „Washington Post” auch Sanktionen gegen extremistische Siedler im Westjordanland ins Spiel gebracht. Der Demokrat kritisierte abermals „die extremistische Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland”.