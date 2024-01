Die Bundesregierung ist nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock bereit, der Lieferung weiterer Eurofighter an Saudi-Arabien nicht länger im Weg zu stehen. Das kündigte Baerbock am Sonntagabend in Jerusalem an. Die Bundesregierung macht damit eine Kehrtwende, da auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, dass Deutschland keine Waffen an Länder liefert, die am Jemen-Krieg beteiligt sind. Saudi-Arabien unterstützt dort die Regierung gegen die Huthi-Rebellen, die ihrerseits im Gaza-Krieg an der Seite der radikal-islamischen Hamas stehen.