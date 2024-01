Nahost Deutschland bewilligt vorerst keine neuen Gelder für UNRWA

27. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ela Bahat berührt ein Bild ihres 30-jährigen Sohnes Dror: Am 7. Oktober wurden beim Angriff der Hamas viele Menschen getötet. Waren UN-Mitarbeiter daran beteiligt? Bild: Bild: dpa

Deutschland will wegen der mutmaßlichen Beteiligung einiger Beschäftigter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA am Massaker der Hamas in Israel vorerst keine neuen Gelder für die Organisation bewilligen. „Bis zum Ende der Aufklärung wird Deutschland in Abstimmung mit anderen Geberländern temporär keine neuen Mittel für UNWRA in Gaza bewilligen”, teilten das Auswärtige Amt und das Entwicklungsministerium am Samstagabend in Berlin mit. Ohnehin stünden derzeit keine neuen Zusagen an, hieß es weiter.