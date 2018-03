Nahost-Friedensprozess: Israel schließt Grenzübergänge zum Gazastreifen

Als Reaktion auf einen Beschuss aus dem Gazastreifen schließt Israel bis auf weiteres seine Grenze zu dem Küstenstreifen. Betroffen sind die Grenzübergänge Kerem Schalom und Eres, wie die Behörden in Gaza bestätigten. Nach der jüngsten Gewalt in Jerusalem rief Papst Franziskus am Wochenende zur Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern auf. Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mahnte zur Besonnenheit. Nach einem Attentat auf einen rechtsgerichteten jüdischen Aktivisten und der Tötung des mutmaßlichen palästinensischen Attentäters war es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen in Jerusalem und im Westjordanland gekommen. Netanjahu versicherte, die über Jahrzehnte bewährten Zugangsregeln zum Tempelberg blieben unverändert. Der Zutritt war am Freitag aus Sicherheitsgründen auf Männer über 50 Jahre und Frauen beschränkt worden.