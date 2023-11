Die USA blieben weiter „entschlossen, die Freilassung aller Personen zu erreichen, die von der Hamas während ihres brutalen Terrorangriffs auf Israel am 7. Oktober als Geiseln genommen wurden, erklärte der US-Präsident in der Stellungnahme weiter. Näher ging Biden auf eine mögliche Verlängerung der Feuerpause in der Erklärung nicht ein. Sein Außenminister Antony Blinken hatte zuvor zugesagt, „alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Pause zu verlängern”. Er wird nach seinen eigenen Angaben erneut in Israel sein.