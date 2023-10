Nahost Hamas-Großangriff auf Israel - Mehrere hundert Tote

07. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Schäden in Tel Aviv. Bild: Bild: dpa

Israel ist am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) von einer großangelegten Militäraktion der islamistischen Hamas überrascht worden. Hamas griff vom Gazastreifen massiv aus der Luft, am Boden und von See aus an.