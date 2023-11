Nahost Hamas übergibt weitere Gaza-Geiseln an Rotes Kreuz

28. November 2023 | Quelle: dpa

Menschen schwenken israelische Fahnen, während ein Hubschrauber mit Geiseln, die von der Hamas aus dem Gazastreifen frei gelassen wurden, landet. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Die islamistische Hamas hat eine weitere Gruppe von Geiseln im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg dem Roten Kreuz übergeben. Es handle sich um zehn Israelis sowie zwei Ausländer, teilte die israelische Armee am Dienstag mit. Im Gegenzug sollen 30 weitere palästinensische Häftlinge entlassen werden. Es war bereits die fünfte Gruppe an Geiseln, die seit Beginn der Feuerpause am Freitag freikam.