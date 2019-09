Nahost: Heftiger Schusswechsel an Israels Grenze zum Libanon

An Israels Grenze zum Libanon ist es am Sonntag zu einem heftigen Schusswechsel gekommen. Aus dem Libanon seien mehrere Panzerabwehrraketen in Richtung des israelischen Grenzorts Avivim abgefeuert worden, teilte die israelische Armee mit. Ziel seien ein israelischer Militärstützpunkt und Armeefahrzeuge gewesen. Es habe mehrere Treffer gegeben.