Nahost: Israel bekommt umstrittene Nationalgarde

Israels Polizeichef Yaacov Shabtai stellt nach Medienberichten in einem Brief an den Minister die Notwendigkeit der Nationalgarde in Frage. Er warnte, dass eine Trennung der Nationalgarde von der Polizeihierarchie „sich als äußerst kostspielig erweisen und sogar die Sicherheit der Bürger beeinträchtigen könnte“. Ben-Gvir bestätigte das Schreiben und sagte, er werde sich am Montag mit Shabtai treffen und sei offen für die Möglichkeit, die Nationalgarde der Polizei zu unterstellen.