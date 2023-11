Nahost Israel: Hamas übergibt sechs weitere Geiseln dem Roten Kreuz

30. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Hubschrauber mit von der Hamas freigelassenen israelischen Geiseln. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Die islamistische Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs eine weitere Gruppe von Geiseln dem Roten Kreuz übergeben. Es handle sich um sechs in den Gazastreifen entführte Israelis, teilte die Armee am Donnerstagabend mit. Sie seien nun auf dem Weg von Ägypten nach Israel. Zuvor waren bereits zwei Geiseln separat nach Israel gebracht worden. Unklar war zunächst, ob noch die Freilassung von weiteren Geiseln zu erwarten war. Medienberichten zufolge sollten am Donnerstag ursprünglich insgesamt zehn israelische Geiseln von der Hamas freigelassen werden.