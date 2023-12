Nahost Israels Armee: Bodeneinsatz im Gazastreifen ausgeweitet

24. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die israelische Armee kämpft in dicht besiedelten Gebieten wie der südlichen Stadt Chan Junis weiter. Bild: Bild: dpa

Die israelische Armee hat ihren Bodeneinsatz im Gazastreifen am Wochenende nach eigenen Angaben ausgeweitet. Wie Armeesprecher Daniel Hagari mitteilte, seien die Truppen in „komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten” verwickelt. Sie würden dabei in weitere Hochburgen der islamistischen Hamas vordringen.