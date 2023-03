Nahost Israels Regierung treibt Justizreform weiter voran

14. März 2023 | Quelle: dpa

Menschen demonstrieren in Tel Aviv gegen die Pläne der neuen Regierung von Premierminister Netanjahu. Bild: Bild: dpa

Tel Aviv (dpa) -Das israelische Parlament hat wichtige Teile der umstrittenen Justizreform weiter vorangetrieben. 61 der 120 Abgeordneten der Knesset in Jerusalem stimmten in der Nacht nach einer Debatte für weitere Gesetzesänderungen. Diese sollen es dem Parlament ermöglichen, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Außerdem soll die Fähigkeit des Höchsten Gerichts einschränkt werden, Gesetze aufzuheben. Es sind noch zwei Lesungen notwendig, damit die Änderung endgültig in Kraft tritt.