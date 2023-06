Nahost-Konflikt Ausschreitungen israelischer Siedler nach Anschlag

21. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ausschreitungen im Westjordanland haben zu Schäden geführt. Bild: Bild: dpa

Nach einem tödlichen Anschlag auf Israelis im Westjordanland ist es dort am Mittwoch zu schweren Ausschreitungen wütender israelischer Siedler gegen Palästinenser gekommen. Hunderte Israelis setzten allein in der palästinensischen Ortschaft Turmus Aya Dutzende Fahrzeuge und Gebäude in Brand, wie die israelische Armee bestätigte. Auch eine Tankstelle stand Medienberichten zufolge in Flammen.