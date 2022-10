Nahost-Konflikt Australien widerruft Anerkenung Jerusalems als Hauptstadt

18. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Der australische Premierminister Anthony Albanese. Bild: Bild: dpa

Australien macht die Anerkennung von West-Jerusalem als israelische Hauptstadt nach wenigen Jahren wieder rückgängig. Außenministerin Penny Wong begründete dies am Dienstag in Canberra damit, dass über den Status von Jerusalem in Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern entschieden werden solle. Die australische Botschaft sei immer in Tel Aviv gewesen und werde dort auch bleiben. Australien wolle eine Zwei-Staaten-Lösung, in der Israel und ein Palästinenserstaat „in Frieden und Sicherheit” miteinander auskommen.