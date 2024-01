Nahost-Konflikt: „Die Hisbollah befindet sich im Panik-Modus“

Solch ein Dauerkonflikt klingt nicht nach einer nachhaltigen Lösung.

Mittelfristig braucht es eine international getragene und gezielte Eindämmungspolitik, die das Iran-Netzwerk zu all seinen Proxy-Akteuren schwächt. Nur so kann in der Region Stabilität einkehren. Egal, wer am Ende des Jahres im Weißen Haus sitzt. Es bringt nichts, Hisbollah, Hamas oder den Irak einzeln zu betrachten. Der aktuelle Konflikt mit der Hamas hat einmal mehr gezeigt, dass wir es mit einem großen Netzwerk zu tun haben.



