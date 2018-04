Nahost-Konflikt: Die riskante Taktik der Hamas in Gaza

ChusaPalästinensische Aktivisten skandieren „Tod ist besser als Demütigung“, während dreirädrige Fahrzeuge alte Autoreifen in die Zeltstadt im Gazastreifen kutschieren. Die Aktivisten wollen die Reifen dort bei einer Großdemonstration am Freitag verbrennen – in der Hoffnung, dass der schwarze Rauch die Demonstranten vor israelischen Heckenschützen abschirmt.