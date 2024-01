Nahost-Konflikt Die USA und der Iran befinden sich auf der Schwelle zum Krieg

Israel führt neben den offenen Auseinandersetzungen mit der Hamas und der Hisbollah einen nicht ganz so geheimen Krieg gegen den Iran und seine Verbündeten. Ende Dezember wurde ein IRGC-Kommandeur bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Damaskus getötet. Eine Woche später wurde Saleh al-Arouri, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, bei einem Angriff auf eine Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts ermordet. Am 20. Januar wurden bei einem weiteren Raketenangriff in Damaskus fünf IRGC-Mitglieder getötet, darunter Hojatallah Omidvar, ein Geheimdienstleiter im Bereich Auslandsoperationen der IRGC. Am 4. Januar töteten die Amerikaner Mushtaq al-Jawari durch einen Drohnenangriff auf sein Hauptquartier in Bagdad. Er war Anführer von Harakat al-Nujaba, einer Gruppe, die an Angriffen auf amerikanische Streitkräfte beteiligt ist.



In der Zwischenzeit hat eine Reihe von Terroranschlägen das iranische Regime erschüttert. Dazu gehört ein doppelter Selbstmordanschlag, zu dem sich die Dschihadistengruppe Islamischer Staat bekannte und bei dem etwa 100 Menschen am Grab von Qassem Soleimani, einem hochrangigen IRGC-General, der 2020 von den Amerikanern ermordet wurde, getötet wurden. Außerdem kam es zur Ermordung von mindestens elf Polizisten in der angespannten östlichen Provinz Belutschistan durch eine in Pakistan ansässige Gruppe namens Jaish al-Adl.