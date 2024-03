Nahost-Konflikt Erneut demonstrieren Israelis gegen Netanjahu-Regierung

31. März 2024 | Quelle: dpa

Menschen protestieren gegen die Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Bejamin Netanjahu. Bild: Bild: dpa

Zehntausende von Menschen haben in Israel den zweiten Tag in Folge gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. Demonstranten und Demonstrantinnen forderten bei wütenden Protesten in der Nähe des Parlaments in Jerusalem einen Rücktritt der Regierung, eine Neuwahl sowie einen raschen Deal zur Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas.