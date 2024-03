Nahost-Konflikt Gazastreifen: EU aktiviert Katastrophenschutzverfahren

12. März 2024 | Quelle: dpa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt, dass Hilfe allein die Krise im Gazastreifen nicht lösen wird. Bild: Bild: dpa

Die EU aktiviert ihr Katastrophenschutzverfahren, um die Unterstützung für die Not leidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu verstärken. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg an. „Ich rufe alle Mitgliedstaaten auf, mit ihren Mitteln einen Beitrag zu leisten, um kontinuierliche und sinnvolle Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu ermöglichen”, fügte sie hinzu.