Nahost-Konflikt Hamas greift Israel massiv an - Netanjahu: „Sind im Krieg”

07. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Am Himmel über Gaza-Stadt sind Raketen zu sehen, die in Richtung Israel fliegen. Bild: Bild: dpa

Die islamistische Hamas hat vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft, am Boden und von See aus angegriffen. „Bürger Israels, wir sind im Krieg”, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag aus dem Militärhauptquartier mit. Offiziell wurde das Land in Kriegsbereitschaft versetzt. Als eine Reaktion auf den Angriff mit 2220 Raketen bombardierten israelische Kampfflugzeuge den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen am Mittelmeer, wie ein Armeesprecher bestätigte.