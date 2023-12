Nahost-Konflikt Hilfsorganisation: Unaussprechliches Leiden im Gazastreifen

11. Dezember 2023 | Quelle: dpa

UN-Angaben zufolge hungert inzwischen die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen. Bild: Bild: dpa

Gegen das grauenhafte Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen sehen sich inzwischen auch Hilfsorganisationen machtlos. „Gegenwärtig bei all der Gewalt, den Angriffen und dem Beschuss können wir nicht hinausgehen und sicher liefern”, sagte die Präsidentin von Save The Children, Janti Soeripto, in der TV-Sendung „Face the Nation” des Senders CBS.