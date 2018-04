Nahost-Konflikt: Israel lehnt Gaza-Untersuchung nach Tod von Demonstranten ab

Jerusalem/Gaza-StadtIsraels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen abgelehnt. „Die israelischen Soldaten haben getan, was nötig war“, sagte Lieberman am Sonntag im Armee-Hörfunk. Bei Protesten an der Grenze hatten israelische Soldaten am Freitag 15 Palästinenser erschossen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte eine unabhängige Untersuchung.