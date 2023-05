Nahost-Konflikt Israel und Islamischer Dschihad: Kämpfe dauern an - 30 Tote

12. Mai 2023 | Quelle: dpa

Das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome feuert Abfangraketen auf Raketen aus dem Gazastreifen ab. Bild: Bild: dpa

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe scheint in weite Ferne gerückt: Die Kämpfe zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israels Armee gehen derzeit unaufhörlich weiter. „Wir befinden uns in einer Kriegssituation”, sagte ein Armeesprecher am Donnerstagabend. Am Tag zuvor hatte es noch unbestätigte Meldungen über die Einigung auf eine Waffenruhe gegeben.