Israels Armee war am Montag nach Luftangriffen mit rund tausend Soldaten in Dschenin eingerückt. Dort lieferten sie sich heftige Schusswechsel mit bewaffneten Palästinensern, auch während ihres Abzugs in der Nacht gab es Medienberichten zufolge heftige Feuergefechte. Es war der größte Militäreinsatz im besetzten Westjordanland seit zwei Jahrzehnten. Auf israelischer Seite starb ein Soldat, auf der Gegenseite wurden mindestens zwölf Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Nach Angaben des Militärs soll es sich bei den Toten um bewaffnete Kämpfer handeln. Bei dem Einsatz seien Kommandozentralen, Waffenlager und Waffenproduktionsstätten militanter Palästinenser zerstört worden.