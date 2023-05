Nahost-Konflikt Kämpfe im Gaza-Konflikt dauern an - Raketenbeschuss

13. Mai 2023 | Quelle: dpa

Trauernde Palästinenser nehmen an der Beerdigung des islamischen Dschihad-Funktionärs Al-Hassani teil, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde. Bild: Bild: dpa

Trotz intensiven Bemühungen um eine Waffenruhe ist ein Ende der jüngsten Kämpfe in Nahost nicht abzusehen. Am Samstag griff die israelische Luftwaffe den fünften Tag in Folge mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen an. Darunter mehrere Kommandozentralen, versteckte Raketenwerfer sowie Abschussplätze, teilte das Militär mit.